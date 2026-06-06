ドラゴンブーストは8枠15番。内枠続きだった近走から一転してピンク帽となった。栗山助手は「ここだと困るという枠はない。どんな展開でも、丹内さんがうまくやってくれるはず」と継続騎乗の鞍上に信頼を寄せる。金曜朝は角馬場で汗を流した。「本当に元気がいい。競馬に向けてのスイッチが入っている」と好況ぶりを報告した。