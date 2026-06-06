俳優の浅野忠信（52）が5日、都内で米映画「モータルコンバット/ネクストラウンド」の初日舞台あいさつを行った。人間界と魔界が壮絶なバトルを繰り広げるシリーズ第2作。浅野は人間界を見守る雷神・ライデン役で「意外と重要な役で、僕もビックリ。（出演者の中で）一番英語が話せないのに、皆を導かなければいけないので誰よりもセリフが多かった」と苦笑い。そして「おとなしく見る映画じゃない。激しいシーンでは声を出