◇交流戦ヤクルト1−3日本ハム（2026年6月5日神宮）ヤクルトは初回に1点を先制も打線は「スミ1」に終わり、延長戦で競り負けた。先制した試合の連勝は22でストップ。延長10回無死満塁で無得点だったことが響き、池山監督は「まだまだ勝負どころで若さ（が出た）というところ」と悔やんだ。絶好機を逃した直後の延長11回には守護神キハダが、来日22試合目での初被弾となる水野の決勝ソロを浴びた。本拠・神宮球場の創建10