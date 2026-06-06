◇交流戦巨人8―2ロッテ（2026年6月5日東京D）巨人の井上温大投手（25）が5日、ロッテ戦でプロ初完投勝利を飾った。初完封目前だった9回2死から2ランを浴びたものの、失点はその一発のみで111球で投げ切った。今季5勝目を挙げ、チームは4連勝で今季最多タイの貯金6に浮上。今季チーム56試合目で初の完投勝利投手となったのは球団史上最も遅いが、将来のエース候補と期待され続けてきた左腕がまた一皮むけた。初めて9回を