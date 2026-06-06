◇交流戦楽天1−8阪神（2026年6月5日甲子園）楽天は2連敗で借金が今季ワーストタイ13に膨らんだ。41歳の先発・岸が5回3安打2失点と試合をつくったが、救援陣が6、7回に大量6失点。打線も7回に4連打で1点を返すのみだった。交流戦歴代3位タイの27勝目と今季初勝利が持ち越しとなった岸は「よく粘ったと思うけど、最後（5回の2失点）だけ粘れず。結局はあの2点が全て」と反省。三木監督は「先に得点できたら理想だったが、