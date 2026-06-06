◇交流戦DeNA8−3ソフトバンク（2026年6月5日横浜）DeNAの名物パフォーマンス「デスターシャ」にハマスタが熱狂に包まれた。1点先制された直後の3回無死一、二塁。牧が一振りで試合を決めた。大関の初球139キロ直球をバックスクリーン左横へ、決勝の逆転3号3ラン。「必ず結果につなげようと打席に入った」とうなずき、4月21日の阪神戦以来となる渾身（こんしん）の「デスターシャ・ポーズ」で球場が一つになった。5回は