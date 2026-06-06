芝クッション値9.8＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前14.9％、4角15.1％ダートG前7.9％、4角8.8％※金曜午前8時30分。芝は先週からCコースも内柵沿いに若干傷みが残る。週中に台風で大雨が降ったが、もう影響は残っていない。金曜はやや重のダートも良まで回復しそう。