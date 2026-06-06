◇ルートインBCリーグ巨人3軍14−4BC・千葉（2026年6月5日長嶋茂雄記念岩名球場）昨年6月3日に死去した長嶋茂雄さんのメモリアル事業として故郷・千葉県佐倉市の「長嶋茂雄記念岩名球場」で巨人3軍とBC・千葉の一戦が行われ、巨人3軍が14―4で大勝した。5年目の笹原が2ランなど3安打5打点と活躍し、会田3軍監督は「3軍は選手育成が目的なのでワクワクするようなプレーを期待している」と満足そうに話した。笹原は