◇競泳日本選手権第2日（2026年6月5日東京アクアティクスセンター）女子100メートル平泳ぎは35歳の鈴木聡美（ミキハウス）が1分5秒87の好タイムで優勝。予選も1分6秒台と群を抜く記録を出し、「本番に向けて予選から（飛ばして）いかないと決勝に行けない。そのシミュレーション」と意識の高さを示した。3月以降は上半身強化中心の練習を行い、「成果は出ている」と手応え。今後は持ち味のキックの再強化に着手する計画で