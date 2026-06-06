今年も、日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY」の放送が決定！7月4日（土）13:30〜22:54に「THE MUSIC DAY 2026」を放送する。総合司会の櫻井翔が、幕張メッセから9時間半にわたって生放送でお届け。今年のテーマは【音楽の物語】。自分の好きな曲だけを、1人イヤホンで聴く時代。音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出合い、時代を越えた名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別も全てを