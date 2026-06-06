土曜の東西メインは3勝クラスのレース。阪神11Rは芝2000メートルを舞台に行われる「垂水S」。杉山晴厩舎のミュージシャンに◎を託す。同舞台の前走・京橋Sは前半5F61秒4のスローペースを道中2番手から抜け出したが、勝ち馬の決め手に屈して鼻差の2着に敗れた。ただ、クラス2戦目でメドの立つ内容。その後は放牧でリフレッシュを図り、1週前は坂井を背にCWコースで6F82秒2〜1F11秒3をマーク。僚馬2頭と併せてビシッと負荷をかけ