紅一点ステレンボッシュは3枠6番に決定。松本助手は「（1枠2番だった）昨年のヴィクトリアマイルで内から立ち回っていたし問題ない」とコメントした。この日は坂路で軽快な走り。「エピファネイア産駒の牝馬だが、テンションが上がりそうで上がらない。いつも通り」と万全をアピール。一昨年の桜花賞馬が完全復活なるか。