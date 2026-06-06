直近3勝が2桁馬番の外枠巧者セイウンハーデスは、近5年で3度馬券に絡んでいる13番枠。橋口師は「外で良かった。ここならもまれずに運べるし、内を見ながら行ける。馬場が渋っても大丈夫」と歓迎の口ぶりだ。前走の大阪杯では先行して5着奮闘と底力を示した。指揮官は「今年一番の出来にある」とさらなる上積みを強調していた。