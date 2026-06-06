マイラーズC13着ウォーターリヒトは5枠9番。石橋師は「どこでも良かったし、あとはジョッキーに任せる」とコンビ継続の高杉に託す。金曜朝は軽めの運動で、ソフトに仕上げた。「輸送もあるので。追い切りは悪い馬場もあったが（全体時計を）控えたので、その効果があれば」。短期放牧を挟んだリフレッシュ効果にも期待した。