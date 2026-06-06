シックスペンスは、重賞初Vを飾った24年スプリングSと同じ4番。田中博師は「いいんじゃないですかね。競馬がしやすいし、ロスなく回れる。先行集団にいるイメージです」と感想を述べた。この日はWコース→坂路で軽めの調整。「順調。歩様も崩れずに来ている」。鞍上は新コンビとなる武豊。重賞3勝の実力馬が名手と逆襲を狙う。