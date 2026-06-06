安田記念4度目の挑戦となるガイアフォースは7枠14番に決定。担当の小川助手は集まってきた取材陣に笑顔で「幸運の“オレンジ”や」と3走前の富士Sを制した時と同じ7枠を強調するリップサービス。金曜朝は坂路へ。調教担当の山本助手は「フットワークも大きいし、いい感じ。やれることはやった」と仕上がりに太鼓判を押した。