【ワシントン共同】イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師の軍事顧問、モフセン・レザイ氏は5日、首都テヘランで米CNNテレビの取材に応じ、米国との戦闘終結に向けた交渉で合意するには凍結資産計240億ドル（約3兆8千億円）の解除が必要だとの考えを示した。この措置が信頼構築につながると主張。「ボールは米側にある」と述べ、譲歩を迫った。トランプ政権は資産凍結解除の条件としてイランにウラン濃縮活動の停止を求める