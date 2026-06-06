◇東京六大学野球・春季フレッシュトーナメント1次リーグB組立大4−4明大（2026年6月5日神宮）新人戦に当たるフレッシュトーナメントは1次リーグ2試合が行われた。B組の立大は4―4で明大と引き分けも、総失点数で明大を下回り、決勝へ駒を進めた。立大・鈴木拓が公式戦初のアーチで決勝進出に貢献した。2―2と同点に追いつかれた直後の4回、無死一塁で打席が回ると3球目を仕留め左翼席に運んだ。「今まで打った本塁打