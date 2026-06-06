SVリーグ女子・埼玉上尾メディックスがSNSで公開バレーボール・SVリーグ女子の埼玉上尾メディックスに所属する、黒後愛のドレス姿にファンから熱い視線が注がれている。リーグ年間表彰式に出席した際、衣装を変えていく様子を所属の埼玉上尾が公式Xで公開。がらりと印象が一変した姿には本人も「凄い、違う人だ。めっちゃかわいいです」と驚きの声をあげている。埼玉上尾は公式Xに「黒後愛 選手に1日密着!!!第1弾」として動画