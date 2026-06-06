日テレ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』が、日本テレビ系にて7月4日13時30分から9時間半にわたり、幕張メッセから生放送されることが決まった。【写真】昨年も豪華だった！『THE MUSIC DAY 2025』出演アーティスト総合司会は14年連続となる櫻井翔。MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美・日本テレビアナウンサー、ネクストゲート進行を市來玲奈・日本テレビアナウンサーが務め、総勢60組を超えるアーティストが出演す