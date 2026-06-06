◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）巨人・橋上秀樹監督代行（６０）が動いた。６回無死一塁、２番・浦田は初球バントの構えでボール。２球目にバスターエンドランに切り替えて空振りしたが、泉口が盗塁成功した。相手のリクエストも間一髪セーフ。「泉口選手がしっかりスタートを切ってくれたので盗塁が成功した。打者のミスを走者がカバーしてくれた」とたたえた。その後、浦田は無死二