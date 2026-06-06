「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）大ピンチを乗り切った阪神・高橋遥人はグラブをポンとたたき、息をついた。この３連戦限定、緑のジェット風船が揺れる中、聖地の大歓声をかみしめるようにベンチへ下がった。「いっぱいいっぱいでしたけど、結果的に粘れてよかったです」最後の力を振り絞った。４−０で迎えた七回、先頭から４連打を浴び１点を失った。なおも無死満塁と絶体絶命のピンチだったが「（前回の）ゾゾの