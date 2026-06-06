「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）虎のヒーローが呪縛を解き放った。阪神・佐藤輝明内野手（２７）が五回２死一、二塁から右中間を破る先制＆決勝の適時二塁打を放ち「ＳＴＡＤＩＵＭＨＥＲＯＥＳＤＡＹ」に輝いた。主砲の一打から８得点を呼び込み、チームの連敗は３でストップ。２０２３年から続く楽天戦の連敗も７で止まった。首位・ヤクルトに０・５差と迫り、ここから再進撃だ。こよいは誰が“ヒーロー”にな