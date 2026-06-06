「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）大歓声を一身に浴びる。初めて応えた、本拠地での「立石コール」。阪神のドラフト１位・立石（創価大）が甲子園で２６打席ぶりとなる安打。それが、聖地初適時打となった。緑の戦士たちに、期待のルーキーも仲間入りだ。「簡単に追い込まれちゃって、どうにか事を起こそうと思っていた」３−０の六回２死三塁。渡辺翔に２球で追い込まれたが、３球目の高め直球を捉え右前適時打を放