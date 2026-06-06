サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に向けて、メキシコのモンテレイで事前合宿を行う日本代表は４日（日本時間５日）、前日から時間、場所ともに変更して練習を行った。４日に２５歳の誕生日を迎えたＭＦ久保建英＝レアル・ソシエダード＝は、育成年代の盟友である菅原からサプライズケーキを受け取り「ありがと、ありがと」と笑顔。Ｗ杯直前に年を重ね「欲張らずに、まずはワールドカップで勝てれば」とクールに