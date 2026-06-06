「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）阪神・森下がアクシデントに見舞われた。五回２死一塁の第３打席で、岸のチェンジアップが右手首を直撃。その後もプレーを続行し、六回の守備にも就いていた。しかし、４点リードの六回２死一、二塁で打席が回ってくると代打・嶋村を送られ、途中交代に。球場は騒然となった。森下は右手首付近をアイシングした状態で試合途中にベンチを引き上げ、病院に直行。「右手首の打撲」と診断
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