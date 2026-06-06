イングランドプロサッカー選手協会（PFA）は現地６月５日、2025-26シーズンのプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀選手賞）のノミネート選手を発表した。男女６人ずつが選出されたなか、マンチェスター・シティの２冠達成に貢献したなでしこジャパンのMF長谷川唯も名を連ねた。金曜日の夜に、この一報が日本にもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。 「マジで？」「すげえ」「びっくりした