「東京六大学野球・新人戦、法大５−３慶大」（５日、神宮球場）法大が５−３で新人戦５連覇中の慶大に逆転勝利し、決勝に進出した。ヤクルトで通算２１３３安打を記録し、１０度のゴールデングラブ賞を受賞した宮本慎也氏（５５）の長男・恭佑投手（２年・東海大菅生）が公式戦初登板で１回無安打無失点。巨人などで活躍した清原和博氏（５８）の次男で慶大の勝児内野手（２年・慶応）を抑えるなど見せ場を作った。立大は明大