2026年6月４日（日本時間５日）、事前キャンプ地モンテレイでの日本代表の練習取材でひとつの確信を抱いた。ハーフコートゲームで上田綺世との激しいマッチアップを完璧に制し、さらに鋭い縦パスを何本も入れていた彼の姿を見てこう思ったのだ。冨安健洋の復活は近いと──。それを根拠に“大胆な策”が頭に浮かぶ。ワールドカップ本大会、オランダとの初戦で冨安を軸とした４バック採用があるかもしれないと──。現実的に