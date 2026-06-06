「ファーム・西地区、阪神１−０オリックス」（５日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）まっさらなマウンドで力強く躍動した。阪神・下村がプロ初先発で３回無安打無失点の好投。最速は１５３キロをマークし、球場を大きくどよめかせた。初回から大器の片りんを見せた。先頭の河野へあいさつ代わりに空振り三振を奪うと、１死一塁では香月を投ゴロ併殺に仕留めた。二回も三者凡退とすると、三回は堀、窪田を連続三振。中西を中飛に