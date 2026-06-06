「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）阪神・熊谷の気持ちを込めた打球が、二塁・黒川のわずか左を抜けた。２点リードで迎えた六回、１死三塁。遊撃でのスタメン出場が増えてきた中で、交流戦に入って１安打と苦しんでいた。地元・仙台を拠点とする楽天を相手に奮起。プロ初の３安打＆４打点だ。四回２死満塁の好機で粘りながらも空振り三振。「ため息がすごかったので、絶対に打ったろうという気持ちでいました」と悔しさ