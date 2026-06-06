「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）先発の楽天・岸は四回まで丁寧に低めを突く投球で無失点。だが五回、２死一、二塁で佐藤輝に決勝２点二塁打を浴びた。「最後だけ粘れず。残念ですけど結局はあの２点がすべて」と振り返った。５回３安打２失点だったが、与四死球は５。四回も３四球で満塁のピンチをしのいでいた。五回の佐藤輝の場面も「また満塁にもしたくないっていう気持ちと、また満塁にしたら助かんないんじゃな