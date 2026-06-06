「ＤｅＮＡ８−３ソフトバンク」（５日、横浜スタジアム）劇的サヨナラ勝利から一夜明け、一発攻勢の打線に火を付けたのは、この日もＤｅＮＡ・牧だった。１点を追う三回無死一、二塁でバックスクリーン左へ逆転３ラン。４月２１日の阪神戦以来となるアーチに、久々のホームランパフォーマンス「デスターシャ！」を誇らしげに繰り出した。初球を迷わず、捉えた。「甘い球を積極的に、という意識でいった。いい形になった」。