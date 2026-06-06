「巨人８−２ロッテ」（５日、東京ドーム）少しだけ笑みを浮かべたが、巨人・井上はグッと唇をかんだ。「最後の最後まで気持ちを抜かずにあそこを０で抑える投手になっていきたい」。あと１球で逃したプロ初完封に、悔いは残る。４連勝の立役者はさらなる成長への糧を見つけた。五回までは無安打投球。六、七回には得点圏に走者を背負いながらも何とか踏ん張った。８点リード、球数９０球という状況で九回のマウンドへ。未知