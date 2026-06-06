デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は最も長く２０勝投手の出ていない球団を取り上げる。◇◇Ｑ最も長く２０勝投手の出ていない球団は？カミソリシュートを武器に活躍した大洋の平松政次は７０年、キャリアハイとなる２５勝を荒稼ぎした。とりわけ巨人戦に強く、３試合連続完封を含む７勝を挙げた。これ以降、セ・リーグの２５