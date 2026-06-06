「ヤクルト１−３日本ハム」（５日、神宮球場）流れを引き渡してしまった。ヤクルトは痛恨の逆転負け。セ・リーグ２位の阪神に０・５ゲーム差に迫られた。今季初めて３番に岩田、４番に塩見を入れ、不振の主砲・オスナをスタメンから外した。打線にメスを入れて初回に１点を先制し主導権を握ったが二回以降に０を１０個並べてしまった。同点の十回には無死満塁と絶好のサヨナラ機を迎えたが得点を取れず、池山監督は「決めき