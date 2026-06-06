歌舞伎俳優の市川團子（２２）、中村壱太郎（３５）、市川中車（６０）が５日、都内で行われたスーパー歌舞伎「もののけ姫」（７月３日〜８月２３日、東京・新橋演舞場）の製作発表会見に、スタジオジブリの鈴木敏夫氏らと出席した。伝統芸能と革新的な演出が融合した「スーパー歌舞伎」は、團子の祖父で中車の父にあたる二代目市川猿翁さんが創始したもので、今年で４０周年を迎える。今作ではジブリの同名傑作を舞台化し、ア