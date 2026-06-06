ＷＥＳＴ．の神山智洋（３２）が主演する東海テレビ制作の配信ドラマ「ミッドナイト屋台２〜ル・モンドゥ〜」が、フジテレビ系（７月４日スタート。土曜、後１１・３０）で地上波放送されることが５日、分かった。昨年放送された、異色バディが夜の寺の境内で屋台を開くハートフルグルメドラマの続編。天才フレンチシェフ・遠海翔太役を神山、バディを組む落ちこぼれ僧侶・方丈輝元役をＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの中村海人（２