【ベルリン共同】国際サッカー連盟（FIFA）は5日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会と同予選に選手を派遣したクラブへの配分金として合計3億5500万ドル（約568億円）の基金を用意したと発表した。配分金の対象に予選も含まれたのは初めてで、総額は前回2022年W杯カタール大会時の70％増となる。予選の分に合計1億ドル、本大会分に2億5000万ドルを確保。残り500万ドルは経費などを差し引いた後に世界のクラブサッカーのた