「JO1」の河野純喜（28）が5日に放送されたTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。プライベートで親交のある意外な芸能界の友人を明かした。今回は河野、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル、「おひなさま」の愛称で知られるモデルの長浜広奈をゲストに横浜関内・中華街エリアの「コスられないグルメ」を探索した。料理の到着を待つ間のトークで「芸能界での交友関係」の話題となり、MC