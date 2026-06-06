５月３１日に嵐としての活動を終えた櫻井翔（４４）が、日本テレビ系音楽番組「ＴＨＥＭＵＳＩＣＤＡＹ」（７月４日放送）の総合司会を１４年連続で務めることが５日、分かった。近年は約８時間の放送が続いていたが、今年は幕張メッセから２０１９年以来、７年ぶりの９時間台となる９時間３０分にわたって生放送。櫻井は「今年も豪華なアーティストの皆さんと『夏が始まったな』と感じてもらえる熱量のある時間を届けられ