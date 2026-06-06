◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）しぶとく食らいついた。巨人・佐々木俊輔外野手（２６）は、折れたバットとともに飛んだ打球が中前へ抜けていくのを確認すると、一塁ベース上で両拳を握りしめて絶叫。ベンチに向けて「モンキーポーズ」を決めると、屈託のない笑顔で仲間の祝福に応えた。「先っぽに当たって前に飛んでくれたのでバットに感謝ですね」とはにかんだ。打線に火をつけた。