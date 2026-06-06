「巨人８−２ロッテ」（５日、東京ドーム）２度の２軍再調整となるなど、不振に苦しんできた巨人・中山が５打点と輝きを取り戻した。先制犠飛から始まり、六回２死満塁では走者一掃の二塁打を記録。八回にも適時二塁打でダメ押し点を挙げた。２軍生活を「何もうまくいかないというか、すごく苦しい時期が続いていた」と振り返るも、「もう本当にこんな日になると思っていなかった」とお立ち台からの景色をかみしめた。