「広島２−２オリックス」（５日、マツダスタジアム）オリックスは守護神マチャドを今季初めて回またぎで起用するなど、総勢８人の投手をつぎ込んだが、今季初の引き分けに終わった。連敗を３で止めたかった岸田監督だったが「しんどいゲームでみんなが辛抱して負けなかったのが大きい。投手もしっかりつないでくれた」と評価した。森友に続いて渡部が下半身のコンディション不良で登録を抹消されたことにも「全員でやってい