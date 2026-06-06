「ヤクルト１−３日本ハム」（５日、神宮球場）２夜連続の延長戦で２連勝。移動日試合の疲れも白星なら軽くなる。激戦を制して勝率５割復帰を果たした日本ハム・新庄監督は、開口一番「神宮の試合はこんなゲームをしないといけないルールがあるの？楽しいね、これ」と、おどけて笑った。必死で食らいついた。六回までわずか１安打投球の山野から、七回にレイエスが２戦連発の１１号同点ソロ。延長戦にもつれ込むと、十回の守