ラグビーのリーグワン・神戸が５日、７日に東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で開催される東京ベイとの１部プレーオフ決勝に向けて、神戸市内の練習場で公開練習を行った。曇天の下、頂点を見据えて汗を流した。主将のＳＯ李承信（２５）は練習の最後に入念にキック練習を行うなどして調整。「自信しかないですね」と手応えをにじませた。試合当日は雨予報。「テリトリーを取る部分で、空中戦のところとキックのところ