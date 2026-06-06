「競泳・日本選手権」（５日、東京アクアティクスセンター）パンパシフィック選手権（８月、米国）の追加選考を兼ねて行われ、男子５０メートル平泳ぎでは２４年パリ五輪代表の谷口卓（２４）＝ＭＥＩＧＩ＝が日本水泳連盟が定める派遣標準記録（２６秒８９）を突破する２６秒８４で優勝し、代表入りを確実にした。女子１００メートル平泳ぎは鈴木聡美（ミキハウス）が制し、男子２００メートル自由形は２５年世界選手権銅メダ