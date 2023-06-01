＜全米女子オープン2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは第2ラウンドが進行中。渋野日向子は2日目を3バーディ・3ボギーの「71」で回り、トータル3アンダー・2位でホールアウトした。【写真】渋野日向子の飛ばし術左足がポイントだった！2打差3位からスタート。前半10番、12番でバーディを奪う。13番で初めてボギーとした後、17番パー5でバーディ。18番、後半6