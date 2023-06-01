新日本プロレス「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」の準決勝が５日高崎大会で行われ、前年度覇者の藤田晃生（２３）がロビー・イーグルス（３６）との盟友対決を制し、決勝戦（７日、大田区）に進出した。ロビーの足攻めに耐え抜いた藤田は、ＴｈｒｉｌｌＲｉｄｅで激闘に終止符。準決勝もう１試合はＹＯＨがマスター・ワトを撃破し、昨年大会と同一カードの決勝戦が実現することとなった。昨年に史上最年