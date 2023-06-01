ソフトバンクは５日のＤｅＮＡ戦（横浜）に３―８で大敗を喫し、連勝は「７」でストップした。先発の大関が４被弾を含む５回８失点と試合をつくれず、打線も相手先発・篠木の前に１得点と沈黙。試合後、小久保監督は「なかなか（本塁打が）４本出るとね。まあまあ、連勝が止まる時はこんなもん」と切り替えを強調した。カード初戦の黒星は５カードぶり。乗せると怖い相手だけに、警戒感を強める一敗となった。また、連勝ストッ